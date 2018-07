Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich entsetzt über das Blutbad an einer Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut geäußert. "Die Nachrichten aus Newtown machen mich tieftraurig. Wieder einmal stehen wir voller Entsetzen vor einer Tat, die wir nicht begreifen können", erklärte Merkel am Samstag in Berlin. Kurz vor Weihnachten habe die Tat "unbeschreibliches Leid über viele Familien gebracht". Die Kanzlerin sprach den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus.

