Berlin (AFP) In Deutschland gibt es laut einem Bericht der "Rheinpfalz am Sonntag" bereits mehr Kita-Plätze und anderweitige Betreuungsangebote für Kleinkinder als bislang angenommen. Wie das Blatt in seiner Samstagsausgabe unter Berufung auf eigene Recherchen berichtet, sind bundesweit mindestens 90.000 bereits vorhandene Betreuungsplätze nicht in Berechnungen des Statistischen Bundesamts eingeflossen. Die Wiesbadener Statistik-Behörde hatte Anfang November von noch 220.000 fehlenden Betreuungsplätzen gesprochen.

