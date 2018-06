Bangkok (SID) - Die deutschen Formel-1-Superstars Michael Schumacher und Sebastian Vettel haben bei der 25. Auflage des Race of Champions im Rajamangala Nationalstadion von Bangkok ihren sechsten Sieg in Serie in der Teamwertung gefeiert. Im Finale gegen die Franzosen Romain Grosjean und Sébastien Ogier, dem Einzel-Sieger von 2011, gewann das deutsche Duo beide Läufe.

In der Vorrunde hatten sich die Favoriten keine Blöße gegeben. Nach Siegen gegen das Team Thailand, gegen die Inder Narain Karthikeyan und Karun Chandhok sowie einem 2:0 gegen die Australier Jamie Whincup und Mick Doohan traf Team Germany im Halbfinale erneut auf die Männer aus Down Under. Wieder gewannen Schumacher und Vettel beide Läufe und zogen ungeschlagen ins Finale ein.