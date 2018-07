Athen (AFP) Bei einem Flüchtlingsdrama vor der griechischen Insel Lesbos sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Nach dem Kentern eines Flüchtlingsbootes seien 18 Leichen am Strand entdeckt worden, sagte am Samstag ein Sprecher der griechischen Hafenpolizei der Nachrichtenagentur AFP. Neun Menschen würden nach dem Unglück in der Nacht zum Freitag noch vermisst. Die Polizei setzte am Samstag ihre Suche nach Überlebenden fort.

