London (AFP) Angehörige und Freunde der in einen Telefonstreich zu Prinz Williams Frau Kate verwickelten Krankenschwester haben mit einer Trauermesse in London Abschied von Jacintha Saldanha genommen. "Wir sind am Ende unserer Kräfte, da ist eine unfüllbare Leere in unser aller Leben", sagten Saldanhas Kinder am Samstag in einer gemeinsamen Rede in der berühmten Westminster Kathedrale. "Du hast unermüdlich gearbeitet, um uns alles zu geben, was wir heute haben", fügten die 14-jährige Lisha und der 16-jährige Junal hinzu.

