Berlin (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt ist weiter auf Erfolgskurs. Am 16. Spieltag der Handball-Bundesliga feierte der Vizemeister einen souveränen 29:25 (18:12)-Sieg gegen Frisch Auf Göppingen und gewann somit auch das achte Heimspiel in der laufenden Saison.

Vor 5800 Zuschauern in der Flens-Arena legte die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes den Grundstein für den Erfolg bereits vor der Pause. Ungeachtet der Aufregung um seine WM-Absage war Nationalspieler Holger Glandorf mit zehn Treffern bester Torschütze der Gastgeber.

Die Füchse Berlin bleiben als punktgleicher Tabellen-Vierter den Flensburgern (beide 24:8) auf den Fersen. Beim Altmeister VfL Gummersbach gewannen die Hauptstädter nach Halbzeit-Rückstand noch klar mit 28:23 (12:16) und feierten wie die Norddeutschen den elften Sieg im 16. Saisonspiel.

Der SC Magdeburg drehte erst in den letzten 15 Minuten auf und feierte am Ende gegen GWD Minden noch einen klaren 26:18 (10:10)-Sieg. Robert Weber war mit 7/4 Treffern bester Schütze bei den Bördestädtern, die nach dem neunten Saisonsieg in der Tabelle auf Platz 9 blieben.

Die Überraschungsteams MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf halten unterdessen Kontakt zu den Europapokal-Plätzen. Kiel-Bezwinger Melsungen gewann 31:29 (15:11) gegen Balingen-Weilstetten; Hannover fertigte das Tabellen-Schlusslicht TuSEM Essen mit 34:24 (16:9) ab.