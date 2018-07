Berlin (dpa) - Die Bundesbürger geben in diesem Jahr ähnlich viel Geld für Weihnachtsgeschenke aus wie im vergangenen Jahr. Der Handelsverband Deutschland rechnet damit, dass die Deutschen rund 80 Milliarden Euro investieren werden. Das sind 1,5 Prozent mehr als 2011, was etwa der Inflationsrate entspricht. Das Geschäft habe nach einem etwas holprigen Start jetzt richtig Fahrt aufgenommen, so der Verband. Man erwarte einen starken Endspurt. Einen besonderen Trend bei der Geschenkeauswahl gibt es demnach nicht.

