Tokio (AFP) In Japan haben sich Minister und Experten aus aller Welt nahe des verunglückten Atomkraftwerks von Fukushima versammelt, um über Lehren aus der Katastrophe zu beraten. "Das Ziel ist es, die Sicherheit der Atomanlagen zu verstärken, indem wir unsere Erfahrungen und unser Wissen teilen", sagte Japans Außenminister Koichiro Gemba am Samstag in seiner Rede zur Eröffnung der internationalen Konferenz. Gemba betonte die Notwendigkeit, aus dem Unglück vom 11. März 2011 zu lernen und die internationale Kooperation zu verstärken.

