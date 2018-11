Washington (dpa) - Nach dem Amoklauf mit 27 Toten an einer Grundschule in den USA zeigen sich die Politiker fassungslos und versuchen verzweifelt, das Geschehene in Worten zu fassen. «Das Böse hat unsere Gemeinde besucht. Es ist eine schreckliche Zeit», sagte der Gouverneur des betroffenen Bundesstaates Connecticut, Dan Malloy. Bereits zuvor hatte sich Präsident Barack Obama ähnlich emotional geäußert. «Unsere Herzen sind gebrochen», meinte Obama. Die Behörden haben den Amokschützen mittlerweile identifiziert. Er heiße Adam L. und sei 20 Jahre alt, berichtet CNN.

