Biathlon: Erster Weltcupsieg für Miriam Gössner

Pokljuka (dpa) - Miriam Gössner hat in Pokljuka ihren ersten Weltcup-Sieg geschafft. Die 22-Jährige Garmischerin gewann am Samstag trotz fünf Strafrunden das Verfolgungsrennen vor der fehlerfrei schießenden Tschechin Gabriela Soukalova mit einem Vorsprung von 0,7 Sekunden. Im Sprint am Freitag war Gössner Zweite geworden. Skispringer Freund Vierter in Engelberg - Österreicher Kofler siegt

Engelberg (dpa) - Severin Freund bleibt Spitzenreiter im Skisprung-Weltcup. Der Bayer aus Rastbüchl kam am Samstag beim Springen von der Großschanze im schweizerischen Engelberg auf Rang vier. Freund erreichte 265,1 Punkte. Damit hatte er 13,5 Zähler Rückstand auf den Österreicher Andreas Kofler, der mit 136,5 Metern im zweiten Durchgang die größte Weite stand und damit den zur Halbzeit in Führung liegenden Polen Kamil Stoch um einen Zehntelpunkt verdrängte. Es war Koflers zweiter Sieg hintereinander. Dritter wurde dessen Landsmann Gregor Schlierenzauer.

Hertha übernimmt Zweitliga-Tabellenspitze: 2:1 gegen FSV Frankfurt

Berlin (dpa) - Hertha BSC ist zumindest bis Montagabend an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Der Erstliga-Absteiger drehte beim 2:1 (0:0)-Sieg gegen den FSV Frankfurt das Spiel innerhalb von zwei Minuten. Vor 29 851 Zuschauern im Berliner Olympiastadion trafen Marcel Ndjeng (82.) und Ronny (84.) für den Hauptstadtclub, der nunmehr seit 17 Spielen ohne Niederlage ist. Michael Görlitz (55.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Am Montag kann Eintracht Braunschweig mit einem Erfolg gegen den 1. FC Union Berlin die Hertha wieder von Platz eins verdrängen.

FC Bayern gibt Entwarnung bei Martínez: Pokaleinsatz möglich

München (dpa) - Der FC Bayern München hat nach der Augenverletzung von Javier Martínez am Samstag Entwarnung gegeben. Untersuchungen im Krankenhaus hätten ergeben, dass sich der spanische Fußball-Nationalspieler im Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach nicht schwer am linken Auge verletzt habe. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hat demnach eine Quetschung des Augapfels sowie eine leichte Verletzung der Hornhaut erlitten, wie der Tabellenführer auf seiner Internetseite mitteilte.

FIFA-Chef Blatter besorgt nach Ausschreitungen in São Paulo

Tokio (dpa) - Fußball-Weltverbandschef Joseph Blatter hat besorgt auf den Abbruch des Finals der Copa Sudamericana wegen gewaltsamer Auseinandersetzungen reagiert. «Das ist auch eine Warnung für die Organisatoren der Weltmeisterschaft», sagte der Schweizer am Samstag in Tokio. Die Partie zwischen dem FC São Paulo und CA Tigre war am Mittwoch nach Ende der ersten Halbzeit wegen Schlägereien zwischen den Spielern auf dem Platz und in den Umkleidekabinen abgebrochen worden. Der argentinische Club Tigre warf der brasilianischen Polizei vor, einige Profis geschlagen und mit Waffen bedroht zu haben. 2014 ist Brasilien Gastgeber der WM.

Russlands Curling-Frauen holen sich EM-Titel

Karlstad (dpa) - Russlands Curling-Frauen haben sich bei der Europameisterschaft den Titel gesichert. Das Team um Spielführerin Anna Sidorowa bezwang am Samstag im schwedischen Karlstad Titelverteidiger Schottland mit 6:5 nach Extra-End. Damit konnten die russischen Curlerinnen 14 Monate vor den Heimspielen in Sotschi einen wichtigen Erfolg verbuchen. Die deutschen Frauen um Erfolgsskip Andrea Schöpp hatten bei der EM Platz sieben belegt und sich auf den letzten Drücker für die kommende WM qualifizieren können.

Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt siegen auch in Sigulda

Sigulda (dpa) - Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt fahren im vorolympischen Winter weiter von Sieg zu Sieg. Das Duo aus Oberbayern machte am Samstag auf der Kunsteisbahn im lettischen Sigulda im vierten Rennen überlegen den vierten Sieg perfekt. Hinter Wendl/Arlt, die ihren 14. Weltcup-Erfolg feierten, landeten die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler auf Platz zwei. Dritte wurden die Italiener Christian Oberstolz und Patrick Gruber.

Erste Saisonniederlage für deutsche Rodel-Frauen

Sigulda (dpa) - Die deutschen Rodel-Frauen haben ihre erste Niederlage im vorolympischen Winter hinnehmen müssen. Die Schützlinge von Bundestrainer Norbert Loch mussten am Samstag auf der Kunsteisbahn im lettischen Sigulda der russischen Europameisterin Tatiana Iwanowa den Vortritt lassen. Hinter der jungen Russin, die damit ihren zweiten Weltcup-Erfolg perfekt machte, blieb Natalie Geisenberger nur der zweite Platz vor Teamkollegin Anke Wischnewski. Olympiasiegerin Tatjana Hüfner verpasste als Vierte erneut das Podest, Corinna Martini wurde Fünfte.

Eisschnellläuferin Wolf verpasst Sieg hinter Lee nur knapp

Harbin (dpa) - Jenny Wolf hat zum Auftakt des Eisschnelllauf- Weltcups im chinesischen Harbin den Sieg nur knapp verpasst. In 37,95 Sekunden blieb die 33-Jährige über 500 Meter nur eine Hundertstelsekunde hinter Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa aus Südkorea. Lee verbesserte in 37,94 ihren eigenen Bahnrekord um 0,22 Sekunden und landete ihren fünften Sieg im fünften Rennen der Saison. So eng ging es diesen Winter bislang aber noch nicht zu. In der Gesamtwertung liegt Wolf mit 340 Punkten hinter der unangefochten führenden Lee (500).

Red-Bull-Teamchef Horner verlängert Vertrag

Berlin (dpa) - Sebastian Vettels Red-Bull-Rennstall hat einem möglichen Werben von Formel-1-Rivale Mercedes um Teamchef Christian Horner eine Absage erteilt. «Horner hat seinen Vertrag bei uns letzte Woche um mehrere Jahre verlängert. Da kommt Mercedes leider zu spät», sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko der «Bild»-Zeitung (Samstag). Mercedes ist derzeit auf der Suche nach einem Ersatz für Motorsportchef Norbert Haug, dessen Vertrag aufgelöst wurde. Noch ist völlig offen, welche Nachfolgelösung der schwäbische Autobauer anstrebt. Mercedes wollte sich bislang weder zu einem Zeitplan noch zu einem Anforderungsprofil äußern.

Dallas Mavericks blamieren sich in Toronto

Toronto (dpa) - Die Dallas Mavericks haben sich bei den Toronto Raptors kräftig blamiert und die zweite Niederlage in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nacheinander kassiert. Ohne den weiter verletzt fehlenden Superstar Dirk Nowitzki verloren die Texaner am Freitag (Ortszeit) in Kanada deutlich mit 74:95. Dabei traf der Meister von 2011 keinen seiner 13 Versuche von der Dreipunktlinie und blieb erstmals seit 1108 Spielen ohne erfolgreichen Dreier. Bester Mavs-Werfer war der deutsche Nationalcenter Chris Kaman mit 15 Zählern.