Bukarest (AFP) Im Kampf gegen die Diskriminierung der Roma hat der US-Botschafter in Rumänien der Minderheit geraten, sich ein Vorbild an den Schwarzen in den Vereinigten Staaten zu nehmen. Die Roma müssten sich besser organisieren, um politischen Einfluss zu erlangen, sonst kümmere sich niemand um ihre Angelegenheiten, sagte Mark Gitenstein der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview zum Ende seines Mandats in Bukarest. Die Frage der Roma bezeichnete er als eine "der größten Herausforderungen" in Rumänien.

