Los Angeles (AFP) Für den kürzlich verstorbenen indischen Sitar-Spieler Ravi Shankar sollen private Trauerfeiern in Indien und Kalifornien abgehalten werden. Beide Ereignissen sollten im Familien- und Freundeskreis stattfinden, sagte der Pressesprecher Stuart Wolferman am Freitag. Für das kommende Jahr seien in New York und London Konzerte geplant, mit denen an die Musik und das Leben Shankars erinnert werden solle. Angaben zum Begräbnis des im Alter von 92 Jahren Verstorbenen machte der Sprecher nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.