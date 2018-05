La Plagne (SID) - Ex-Weltmeisterin Marion Thees (Friedrichroda) hat beim fünften Skeleton-Weltcup im französischen La Plagne ihren dritten Podestplatz gefeiert und damit die Weltcupführung erfolgreich verteidigt. Die 28-Jährige belegte beim Sieg von Doppel-Weltmeisterin Katie Uhlaender (USA) zeitgleich mit der Gesamtzweiten Sarah Reid (Kanada) mit 0,49 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Die Olympiadritte Anja Huber (Berchtesgaden) musste sich in ihrem 50. Weltcup-Rennen mit Platz vier zufrieden geben.

"Die Bahn liegt mir, ich bin zweimal sehr schön runtergefahren, was mir im Training nicht gelungen ist. Deshalb bin ich richtig happy", sagte Thees. Auch Huber war nicht unzufrieden: "Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, dass ich mit Platz vier nach Hause gehe, hätte ich das ungesehen gekauft", sagte die 29-Jährige.

Thees, die in Whistler den bislang einzigen Saisonsieg der deutschen Skeletonpilotinnen gefeiert hatte, war besonders im ersten Lauf am Start erneut deutlich langsamer als ihre Kontrahentinnen, machte diese Nachteile aber jeweils in der Bahn wett. Huber, die als Zweite am vergangenen Wochenende in Winterberg nur knapp ihren ersten Saisonerfolg verpasst hatte, verlor nach einem guten ersten Durchgang vor allem im zweiten Lauf wertvolle Zeit und fiel noch hinter ihre Landsfrau zurück.