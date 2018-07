Minneapolis (SID) - Die Dallas Mavericks haben ihren viertägigen Roadtrip in der NBA ohne Sieg beendet. Zum Abschluss einer Serie von drei Auswärtsspielen unterlag das Team des verletzten Basketballstars Dirk Nowitzki bei den Minnesota Timberwolves mit 106:114 nach Verlängerung. Zuvor hatte es Niederlagen bei den Boston Celtics und Toronto Raptors gegeben.

Mit elf Siegen aus 24 Spielen liegen die Mavericks im Westen weiter auf dem zehnten Platz. Auf das Comeback von Nowitzki müssen die Texaner wohl noch etwas warten. "Ich bin nicht nah dran", beantwortete der 34-Jährige knapp die Frage, wann er zurückkehren wird. Mehr wollte der Würzburger nicht sagen.

Die besten Werfer der Mavericks waren O.J. Mayo und Derek Fisher mit jeweils 20 Punkten. Als Topscorer der Begegnung kam Wolves-Center Nikola Pekovic auf 21 Zähler.

Dallas hatte Glück, dass es überhaupt in die Verlängerung ging. Die Timberwolves leisteten sich in den letzten 20 Sekunden der regulären Spielzeit beim Stand von 102:102 gleich vier Fehlwürfe nacheinander. Zu Beginn der Overtime machten die Gastgeber mit einem 10:0-Lauf aber schnell alles klar.

Während Dallas weiter auf Nowitzki warten muss, steht Minnesota einer seiner wichtigsten Spieler wieder zur Verfügung. Der spanische Europameister Ricky Rubio kehrte neun Monate nach seinem Kreuzbandriss auf das Parkett zurück und verbuchte in 19 Minuten acht Punkte, neun Assists sowie vier Rebounds.

Den vierten Sieg in Serie feierten die New York Knicks beim 103:102 über die Cleveland Cavaliers. Superstar Carmelo Anthony fehlte dem Spitzenreiter der Eastern Conference (18:5) erneut wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Für die Cavs waren die 41 Punkte von Spielmacher Kyrie Irving nicht genug.

Meister Miami Heat ließ den Washington Wizards keine Chance. Das Team um LeBron James schlug das NBA-Schlusslicht mit 102:72. Die San Antonio Spurs (19:6) verkürzten durch einen 103:88-Sieg über Rekordmeister Boston Celtics im Westen den Rückstand zu Tabellenführer Oklahoma City Thunder (19:4).