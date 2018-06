Paris (AFP) Mit einer "Demonstration für die Gleichheit" haben sich in der französischen Hauptstadt Paris zehntausende Menschen für die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe eingesetzt. An der Kundgebung am Sonntagnachmittag beteiligten sich laut Polizei 60.000 Menschen, die Organisatoren sprachen von 150.000 Teilnehmern. Weitere Kundgebungen außerhalb von Paris, etwa in Marseille und Lyon, am Samstag mitgezählt hätten sich am Wochenende sogar 200.000 Menschen für die Homo-Ehe ausgesprochen.

