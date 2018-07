Newtown (dpa) - Der Schulschütze von Connecticut feuerte gleich mehrere Male auf seine Opfer, darunter 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren. Sie wiesen «verheerende Verletzungen» auf, sagte der leitende Gerichtsmediziner, H. Wayne Carver. Er habe die Leichen von sieben Schülern obduziert. Sie hätten jeweils zwischen drei und elf Schusswunden erlitten. Es sei das Schlimmste, was er bisher in den mehr als 30 Jahren seiner Tätigkeit gesehen habe, sagte Carver. Ein 20-Jähriger hatte am Freitag in einer Grundschule in Newton das Feuer eröffnet und 26 Menschen erschossen.

