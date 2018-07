Newtown (dpa) - Zwei Tage nach dem Amoklauf in Newtown hat die Polizei eine Kirche in der Nähe des Tatorts geräumt. Bisher ist nicht bestätigt, dass eine Bombendrohung der Grund war. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei rückte mit einem Spezialfahrzeug an. Nach etwa einer halben Stunde verließen die Spezialisten die Kirche wieder. Das Gelände blieb von der Polizei abgesperrt. Die Kirche liegt gut einen Kilometer entfernt von der Schule, in der am Freitag sechs Erwachsene und 20 Kinder getötet worden waren.

