Quedlinburg (dpa) - Nach einem Familiendrama in Quedlinburg im Harz mit zwei Toten ist der mutmaßliche Täter gefasst. Der 25-Jährige wurde am Abend von Spezialkräften der Polizei in Bielefeld festgenommen. Er wird heute in Magdeburg vernommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der mutmaßliche Mörder hatte am Freitagabend seinen 72-jährigen Vater und dessen 60 Jahre alte Ehefrau in einem Mehrfamilienhaus erschossen. Er verletzte außerdem seinen Bruder durch Schüsse schwer. Der konnte jedoch noch die Polizei rufen.

