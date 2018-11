Los Angeles (dpa) - Über Twitter ließ es die US-Sängerin Kelly Clarkson (30) ihre Fans am Samstag wissen: «Ich bin verlobt!», freute sich die Musikerin bei dem Kurznachrichtendienst und stellte gleich noch ein Foto von ihrem Verlobungsring dazu.

Sie habe so viel Glück, mit dem «großartigsten Mann überhaupt» zusammen zu sein. Sein Name ist Brandon Blackstock. Er ist der Sohn ihres Managers Narvel Blackstock. Für ihren Hit-Song «Stronger (What Doesn't Kill You)» war sie kürzlich für einen Grammy in der Top-Sparte «Platte des Jahres» nominiert worden.

