Baden-Baden (SID) - Achter, Neuner, Harting: Zwei Olympiasieger von London und die zurückgetretene Biathlon-Königin Magdalena Neuner sind Deutschlands Sportler des Jahres 2012. Robert Harting wurde am Sonntag in Baden-Baden als erster Diskuswerfer in der 66-jährigen Geschichte der Sportlerwahl als Sieger gefeiert. Magdalena Neuner dominierte nach zwei WM-Titeln und dem Gesamtweltcup-Gewinn wie schon 2007 und 2011. Und zum sechsten Mal seit 1959 ging bei den Mannschaften wie bei Olympia in London der Deutschland-Achter als Erster durchs Ziel.