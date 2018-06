Bloemfontein (AFP) In Südafrika hat am Sonntag ein als richtungsweisend geltender Parteitag der Regierungspartei ANC begonnen. Singend und tanzend zogen tausende ANC-Mitglieder in der zentral gelegenen Stadt Bloemfontein zu der Konferenz, bei der sich der Parteichef und südafrikanische Präsident Jacob Zuma erneut um den Vorsitz bewirbt. Als ernst zu nehmender Herausforderer steht ihm Vizepräsident Kgalema Motlanthe gegenüber. Dieser könnte Zuma mit einem Sieg auf dem Parteitag auch die Präsidentschaftskandidatur 2014 streitig machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.