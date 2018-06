Alta Badia (SID) - Die deutschen Ski-Rennläufer haben ihren Höhenflug im Riesenslalom fortgesetzt. Beim überlegenen dritten Saisonsieg von Ted Ligety (USA) in Alta Badia belegten Fritz Dopfer und Felix Neureuther die Ränge vier und sieben. Für Dopfer (+4,22 Sekunden) war es das beste Saisonergebnis, Neureuther (4,77) war im Riesenslalom nur einmal besser: als Vierter am vergangenen Sonntag in Val d'Isère. Stefan Luitz aus Bolsterlang, in der Vorwoche Zweiter, schied bereits im ersten Durchgang aus.

Dopfer und Neureuther verbesserten sich nach den Rängen 15 und elf im ersten Lauf mit couragierten Final-Fahrten. An Ligety kamen sie aber längst nicht heran: Der 28-Jährige setzte sich bei seinem 14. im Weltcup überlegen vor dem Österreicher Marcel Hirscher (+2,04) durch. Dritter wurde der Franzose Thomas Fanara (+3,27).