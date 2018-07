Die BayernLB kann auf Milliardeneinnahmen für ihre Wohnungsgesellschaft GBW hoffen: Zahlreiche Kaufgebote für die 32 000 Wohnungen gingen bereits ein. Viele Mieter erfüllt der Besitzerwechsel mit Sorge.

München (dpa) - Die BayernLB hat zahlreiche Kaufgebote für ihre Wohnungsgesellschaft GBW mit 32 000 Wohnungen erhalten. «Eine große Anzahl namhafter Interessenten hat sich bei der BayernLB gemeldet und auch Angebote abgegeben», sagte ein Sprecher der Bank am Montag in München zum Ablauf der Frist für die Offerten. Die Namen der Bieter oder die Höhe der Gebote nannte die Landesbank aber nicht. Auch wegen des günstigen Umfeldes für Immobilien kann die Bank mit einem Milliardenerlös rechnen. Sie muss sich auf Druck der EU-Kommission von dem Tochterunternehmen trennen und den Verkaufserlös an den Freistaat Bayern zurückzahlen, der sie vor der Pleite gerettet hatte.

Ausgewählte Bieter können dann nach Angaben der BayernLB Anfang des Jahres Einblick in die Bücher des Unternehmens nehmen. Im kommenden Frühjahr soll der Verkauf abgeschlossen sein. Die GBW sieht den Wert der Wohnungen bei rund 2,4 Milliarden Euro. Verrechnet mit den Verbindlichkeiten des Unternehmens läge er bei 984 Millionen Euro. Der Wert des gesamten Unternehmens und damit die Preisspanne für die Bieter dürfte sich zwischen diesen Summen bewegen.

Mieterverbände befürchten bei einem Verkauf an einen privaten Investor drastische Mieterhöhungen von mehr als 20 Prozent oder Eigenbedarfskündigungen. Die Wohnungen liegen ganz überwiegend in Bayern. Insgesamt sollen sich in der ersten Runde des Verkaufsprozesses mehr als zwei Dutzend Kaufinteressenten gemeldet haben. Unklar ist aber, wie viele davon bis Montag auch ein Kaufgebot eingereicht haben. Die BayernLB und die Interessenten haben strikte Geheimhaltung vereinbart. Öffentlich Interesse bekundet hatte das Immobilienunternehmen Patrizia sowie das kommunale Konsortium «Wohnen in Bayern», dem auch die Städte München und Nürnberg angehören. Dort hat die GBW besonders viele Wohnungen, die teilweise deutlich unter dem üblichen Preis vermietet sind.

GBW-Verkaufsanzeige der BayernLB

GBW