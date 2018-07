Frankfurt (dpa) - Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind trüb - zumindest kurzfristig. Für das Winterhalbjahr 2012/2013 deute sich sogar ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität an, schreibt die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht. Die Konjunktur stocke wegen der Rezession im Euroraum und der Verlangsamung des globalen Wachstums. Allerdings wird Europas größte Volkswirtschaft wohl nur eine Pause als Wachstumsmotor in der Eurozone einlegen. Die Industrie beruft sich gar auf einen Anstieg der Exporterwartungen in ihren Reihen.

