Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck ist am Montag zu einem nicht angekündigten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Gauck sei in Begleitung seiner Lebenspartnerin Daniela Schadt auf dem Flughafen von Masar-i-Scharif im Norden des Landes gelandet, teilte das Präsidialamt in Berlin mit. Am Abend sei ein Essen mit Mitarbeitern der Entwicklungshilfe, Polizisten und Soldaten geplant.

