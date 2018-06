München (AFP) Nachrichtensprecher Jan Hofer will sich nach dem Ausstieg als Moderator der MDR-Show "Riverboat" verstärkt um seine Oldtimer kümmern. "Wenn man - wie ich - 21 Jahre nie länger als acht Tage Urlaub am Stück hatte, überlegt man, ob man es nicht ruhiger angehen und ein wenig mehr in sich selbst investieren will", sagte der 60-Jährige der Illustrierten "SuperIllu". "Ich werde ein bisschen öfter Oldtimer reparieren und fahren - das war einer der Gründe aufzuhören." Hofers letzte "Riverboat"-Folge läuft am kommenden Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.