Berlin (AFP) Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sieht auch nach dem Amoklauf in den USA keinerlei Bedarf für ein strengeres Waffenrecht in Deutschland. "Das Recht in Deutschland ist wesentlich schärfer als in den USA", sagte die Ministerin am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.