Berlin (AFP) Hunderttausenden Arbeitnehmern drohen zum neuen Jahr mit Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte nach Angaben der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) fehlerhafte Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Probeläufe hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass Daten von Arbeitnehmern bei der Finanzverwaltung, auf welche die Lohnbüros von Firmen zugreifen, in "rund fünf Prozent" der Fälle falsch gewesen seien, sagte DSTG-Vorsitzender Thomas Eigenthaler am Montag in Berlin. Hintergrund sei, dass bei der Finanzverwaltung teils fehlerhafte Daten anderer Behörden hinterlegt seien.

