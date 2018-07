Köln (AFP) Die Energiewende belastet einer Studie zufolge vor allem ärmere Haushalte, aber auch Alleinerziehende und Singles. Die einkommensschwächsten zehn Prozent der Bevölkerung müssten im nächsten Jahr rund 1,3 Prozent ihres Einkommens für den Ausbau der erneuerbaren Energien zahlen, heißt es in einer am Montag vorgestellten Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Bei den einkommenstärksten Haushalten belaufen sich die Kosten aus der sogenannten EEG-Umlage dagegen auf nur 0,2 Prozent des Einkommens.

