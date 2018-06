Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vier Wochen ohne Manuel Strodel auskommen. Der 20 Jahre alte Stürmer fehlt dem Tabellenletzten wegen einer Schulterverletzung. Strodel hat sich am vergangenen Freitag im Derby gegen die Kölner Haie (2:3) zwei Bänderrisse zugezogen. Thomas Gödtel kann dagegen am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers auflaufen. Der Verteidiger hatte sich ebenfalls im Spiel gegen Köln einen Rückenwirbel ausgerenkt.