München (dpa) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München muss im Achtelfinale der Champions League erwartungsgemäß ohne Abwehrspieler Jérome Boateng auskommen. Der europäische Fußball-Verband UEFA habe den Verteidiger für zwei Partien in der Königsklasse gesperrt. Das teilte Bayern-Mediendirektor Markus Hörwick via Twitter mit. Boateng hatte am 5. Dezember beim 4:1 der Münchner im letzten Vorrundenspiel in der Champions League gegen BATE Borissow die Rote Karte gesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.