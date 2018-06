Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Abwehrspieler Mateo Pavlovic vom kroatischen Erstligisten NK Zagreb verpflichtet. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger erhält an der Weser einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. "Er ist ein großer, zweikampf- und kopfballstarker Innenverteidiger, der über eine gute Technik verfügt. Mit Mateo haben wir einen Spieler, der unseren Kader mit seinen Qualitäten bereichern wird", sagte Cheftrainer Thomas Schaaf. Pavlovic kam in der ersten kroatischen Liga bisher 91-mal zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore. Er ersetzt Francois Affolter, den es nach elf Monaten bei Werder zurück in die Schweiz zu den Young Boys Bern zieht.