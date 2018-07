Dresden (dpa) - Zweitligist Dynamo Dresden geht gegen den Ausschluss aus dem DFB-Pokal in Berufung. Hintergrund sei, dass die notwendige Meinungsbildung über die in der nächsten Instanz zu erwartenden Chancen und Risiken vereinsintern noch nicht abgeschlossen sei, erklärte Dynamo. Zudem liege dem Verein noch keine schriftliche Urteilsbegründung vor. Vor einer Woche hatte das DFB-Sportgericht die Dresdner nach den Vorfällen beim Pokalspiel in Hannover für den Cup-Wettbewerb in der kommenden Saison gesperrt.

