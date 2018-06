São Paulo (SID) - Drei Monate lang stellte sich Brasiliens Fußball-Idol Ronaldo für ein Reality-TV-Programm dem Kampf gegen die überflüssigen Pfunde und stieg am Ende um 17 Kilogramm erleichtert von der Waage. Die 118,4 Kilo am 23. September zu Beginn des Programms "Im rechten Maß" innerhalb der sonntäglichen Nachrichtenshow "Fantástico" reduzierten sich dank eines intensiven Fitnessprogramms und einer ausgewogenen Diät auf 101,5 Kilo.

"Ich bin jetzt so mit meinem Körper zufrieden, dass ich die Vorgaben noch weiter herunterschrauben werden und nie mehr die Werte in die Höhe schnellen lassen möchte", gab der 36-Jährige zu, dessen Bauchumfang von 107 Zentimetern auf 93 Zentimeter abnahm. Damit ist der dreimalige Weltfußballer auch rechtzeitig für das traditionelle "Spiel gegen die Armut", für das er jährlich mit seinem Freund Zinedine Zidane zwei Topteams zusammenstellt, am 19. Dezember in Porto Alegre fit.