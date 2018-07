Frankfurt/Main (SID) - Olaf Thon, Fußball-Weltmeister von 1990, wird am Mittwoch im Anschluss an das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und Hannover 96 (20.30 Uhr/ARD und Sky) die Auslosung der Viertelfinalpartien vornehmen. Die Spiele in der Runde der letzten Acht sind für den 26. und 27. Februar 2013 terminiert.