Bagdad (AFP) Bei einer neuen Serie von Attentaten sind im Irak am Montag mindestens 20 Menschen getötet worden. Auf einer Fernstraße westlich der Stadt Tikrit feuerten drei Bewaffnete auf einen Kontrollposten und töteten einen Polizisten, wie Polizei und Rettungskräfte mitteilten. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sprengten die Gewalttäter demnach später ihren Wagen in die Luft und rissen drei weitere Beamte mit in den Tod.

