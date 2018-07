München (dpa) - Schlager-Star Roberto Blanco (75, «Ein bisschen Spaß muss sein») hat sich nach mehr als 40 Ehejahren von seiner Frau Mireille scheiden lassen.

Die Ehe sei bereits am 9. November vom Bezirksgericht Zürich geschieden worden, die Scheidung sei seit dem 14. Dezember rechtskräftig, teilte Blancos Münchner Rechtsanwalt Michael Scheele am Montag mit. Einer baldigen Eheschließung mit Blancos Lebensgefährtin Luzandra stehe nun nichts mehr im Wege, hieß es. Die beiden sind verlobt und hatten sich im April 2011 schon in einer «freien Trauung» auf den Seychellen das Ja-Wort gegeben. Die offizielle Eheschließung soll nun im Frühjahr 2013 stattfinden.

«Wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir unsere unendliche Liebe auch mit einem ordentlichen Behördenstempel versehen können», zitierte Scheele den Sänger und dessen 40 Jahre jüngere Verlobte. Blanco hält sich nach Angaben seines Büros derzeit in Argentinien auf. «Mitte Januar kommt er zurück und dann können wir die Hochzeit planen», sagte Scheele.

Homepage von Roberto Blanco