Washington (AFP) Zwei Wochen hielt Dina Manfredini laut Guinness-Buch der Rekorde den Titel als ältester Mensch der Welt, nun ist die aus Italien stammende US-Bürgerin im Alter von 115 Jahren gestorben. Das teilte das Altenheim in einem Vorort von Des Moines im Bundesstaat Iowa mit, wo Manfredini zuletzt lebte. Manfredini war den Großteil ihres Lebens Hausfrau und Mutter, erst im Alter fing sie als Putzfrau zu arbeiten an - und behielt den Job, bis sie 90 Jahre alt war. Die Witwe lebte laut Guinness-Buch bis zu ihrem 110. Lebensjahr noch in ihrer eigenen Wohnung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.