Washington (AFP) Zum Verkaufsstart seines iPhone 5 in China hat der US-Technologiekonzern Apple einen Rekordabsatz verbucht. Am Wochenende seien "mehr als zwei Millionen" Exemplare des Kult-Smartphones verkauft worden, teilte Apple-Chef Tim Cook am Sonntag mit. "Die Reaktion der Kunden auf das iPhone 5 in China war unglaublich", führte er aus. Es sei ein neuer Rekord für einen Verkaufsstart in China aufgestellt worden.

