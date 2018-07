Washington (AFP) Die Wiederwahl von Barack Obama als Präsident der USA ist offiziell. In den 50 Bundesstaaten und in der Hauptstadt Washington kamen am Montag die 538 Wahlmänner und -frauen zusammen, um formal ihre Stimmen für das Staatsoberhaupt abzugeben. Obama hatte sich bei der Präsidentschaftswahl am 6. November 332 Wahlmänner gesichert, 206 gingen an seinen republikanischen Herausforderer Mitt Romney.

