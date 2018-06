Los Angeles (AFP) Die "Hobbit"-Helden stürmen die Kinocharts: In den USA wurden am Wochenende Tickets im Wert von 84,8 Millionen Dollar (64,5 Millionen Euro) für den ersten Teil der Fantasy-Saga verkauft, wie die Experten von New Line Cinema am Sonntag mitteilten. Damit fuhr "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise" eines der besten Ergebnisse ein, das jemals ein Film an seinem ersten Wochenende in den USA erzielte. Für Dezember, einen der traditionell kinostarken Monate im Jahr, war es sogar ein absoluter Startrekord.

