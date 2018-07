Newtown (AFP) US-Präsident Barack Obama ist am Sonntag in Newtown im Bundesstaat Connecticut eingetroffen, wo ein Amokläufer am Freitag 20 Schulkinder und sechs Erwachsene in einer Grundschule erschossen hatte. Die Autokolonne des Präsidenten hielt am Abend (23.15 Uhr MEZ) vor der Sandy-Hook-Grundschule, dem Schauplatz des Massakers, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Geplant sind Gespräche Obamas mit Opfer-Angehörigen und Mitarbeitern der Rettungskräfte sowie eine Ansprache während einer ökumenischen Andacht.

