Buenos Aires (AFP) Vor dem angeblich drohenden Weltuntergang am Freitag ist in Argentinien ein Berg aus Sorge vor einem kollektiven Suizid geschlossen worden. Der Zugang zum 1979 Meter hohen Berg Uritorco bei Córdoba werde von Donnerstag bis Samstag gesperrt, teilte der Bürgermeister des nächstgelegenen Städtchens Capilla del Monte am Dienstag mit. Der im Zentrum des Landes gelegene Berg gilt den Ureinwohnern als heilig und ist auch bei Anhängern von Meditationspraktiken beliebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.