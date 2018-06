Frankfurt/Main (dpa) - Die Hoffnung auf eine Einigung im US-Haushaltsstreit hat den Dax am Dienstag wie schon zu Wochenbeginn auf ein Fünfjahreshoch getrieben. Der Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,39 Prozent auf 7635 Punkte.

Auf Jahressicht steht beim Dax mittlerweile ein Plus von fast 30 Prozent zu Buche. Für den MDax ging es am Morgen um 0,30 Prozent auf 11 983 Punkte hoch und der TecDax gewann 0,37 Prozent auf 830 Punkte. US-Präsident Barack Obama ist anscheinend bereit, von einer seiner Kernforderungen abzurücken. Eine Einigung in letzter Minute sei den Anhängern von Republikanern und Demokraten einfach besser zu verkaufen als eine Blockade, meinten die Devisenexperten der Commerzbank.