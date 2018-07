Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat ihren Höhenflug fortgesetzt. Stützend wirkten ein wieder schwächerer Yen und Gewinne an der Wall Street. Der Nikkei-Index schloss mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 9923,01 Punkten. Der Euro notierte zum Yen fester mit 110,65-70 Yen nach 110,53-57 Yen am Vortag. Zum Dollar lag er bei 1,3170-3172 Dollar nach 1,3157-3158 Dollar.

