Düsseldorf (AFP) In der Plagiatsdebatte um Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) wird sich der Rat der Philosophischen Fakultät an der Uni Düsseldorf am 22. Januar mit der Frage befassen, ob das Verfahren zur Aberkennung des Doktortitels eröffnet wird. Dies teilte die Heinrich-Heine-Universität am Dienstag mit. Eine entsprechende Empfehlung hatte die Promotionskommission dem Dekan der Fakultät, Bruno Bleckmann, zuvor übermittelt. Vorangegangen war den Angaben zufolge eine eingehende Prüfung der Arbeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.