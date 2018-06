Frankfurt/Main (AFP) Zahlreiche Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie zahlen Leiharbeitern laut IG Metall nicht die vereinbarten Branchenzuschläge. Eine Stichprobenuntersuchung der Gewerkschaft im Bezirk Mitte habe gezeigt, dass über ein Drittel der Firmen in Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz Zeitarbeitern die tarifvertraglich vorgesehenen Zuschläge vorenthalten hätten, teilte die IG Metall am Dienstag in Frankfurt am Main mit. "In Thüringen werden sogar zwei Drittel der Leiharbeitnehmer beim Branchenzuschlag betrogen", erklärte IG-Metall-Bezirkschef Armin Schild.

