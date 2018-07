Wiesbaden (AFP) Jedes dritte Unternehmen in Deutschland hat seinen Mitarbeitern in diesem Jahr Smartphones oder andere tragbare Geräte mit mobiler Internetverbindung für den Geschäftsgebrauch zur Verfügung gestellt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, waren dies mehr als doppelt so viele Unternehmen wie im Jahr 2008.

