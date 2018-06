Hamburg/Coburg (AFP) Eine Reihe weiterer Lebensversicherer senkt die Überschussbeteiligung für ihre Kunden. Die HUK-Coburg teilte am Dienstag mit, 2013 die laufende Verzinsung für ihre Kunden von 4,00 Prozent auf 3,75 Prozent herabzusetzen. Die HanseMerkur mit Sitz in Hamburg kündigte für das kommende Jahr eine Kürzung der Überschussbeteiligung um 0,35 Prozentpunkte auf 3,65 Prozent an. Bei der Neuen Leben soll die laufende Verzinsung 2013 um 0,45 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent sinken, wie das Unternehmen im Hamburg mitteilte.

