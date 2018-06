Berlin (dpa) - Die Regierungskommission zur Überwachung der Energiewende hat der Bundesregierung ein mäßiges Zwischenzeugnis ausgestellt. Ohne weitergehende zusätzliche Maßnahmen würden die Effizienzziele der Energiewende nicht erreicht, urteilte das Gremium in einem ersten Zwischenbericht. Die Experten fordern mehr Anstrengungen, um das Energiesparen in Gebäuden zu verbessern, wo 40 Prozent der Energie verbraucht werden. Die Bundesregierung will morgen ihren ersten Monitoringbericht zur Energiewende vorstellen.

